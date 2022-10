Supereroi a Sant’Ilario, inaugurata la mostra “Il pop contemporaneo”

Dopo il successo delle mostre dedicate agli artisti Alberto Bertolotti e Stefano Mancini, svolte con un ottimo riscontro di pubblico e di recensioni, lo spazio espositivo Rossodivano di via della Libertà a Sant’Ilario, accanto alla corniceria Riquadri, propone un nuovo appuntamento con la grande arte.

Fino al 26 novembre 2022 sarà possibile ammirare le opere dell’artista Marco Botti che presenta una sua personale con dipinti e disegni della sua ultima produzione.

Botti, nato a Parma nel 1979, dopo aver conseguito i diplomi di maestro d’arte e grafica pubblicitaria, inizia la carriera da decoratore d’interni.

Amante delle vecchie affiche e delle locandine cinematografiche, prende spunto da esse per iniziare il proprio percorso artistico, modificando pubblicità americane degli anni ’20, ’30 e ’40, alterandone il significato in chiave pop / contemporaneo grazie all’inserimento di personaggi del mondo fumettistico, del cinema e della musica. La scelta di dipingere direttamente su tavola grezza e l’utilizzo di colori opachi su sfondo scuro rende l’atmosfera e la figura dei personaggi ritratti ancora più enigmatica, non solo nell’estetica ma anche nella loro psiche. “Le debolezze di un supereroe non sono altro che lo specchio di quelle umane”, afferma l’artista.

Il suo percorso espositivo, iniziato con una personale al Centro Cinema del Comune di Parma, lo vede esporre nei più importanti saloni d’arte contemporanea internazionali, quali Parigi, Montecarlo, Innsbruck, Lussemburgo, Cannes. L’artista è in mostra permanente in diverse gallerie milanesi.

La mostra dedicata a Marco Botti ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Sant’Ilario d’Enza

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente negli orari di apertura del negozio: martedì, mercoledì, venerdì 9.30-12.30; giovedì e sabato 9-13.00.