Inter-Salernitana 2-0, decidono Lautaro Martinez e Barella

MILANO (ITALPRESS) – Due gol dell’Inter alla Salernitana che si è dovuta arrendere al maggior tasso tecnico degli avversari.

I ragazzi di Inzaghi partono forte e mettono ben presto le tende nella metà campo granata. Il gol, di conseguenza, arriva quasi d’inerzia. Lo segna Lautaro Martinez che, dal limite dell’area di rigore, saetta nell’angolino dove Sepe, tradito da un rimbalzo, non può arrivare. La Salernitana non si scoraggia. Al 20′ Dia per Kastanos in controfuga, tiro che finisce sull’esterno della rete. L’Inter continua a macinare gioco. Un diagonale di Di Marco (30′), anticipa lo spunto di Dzeko, stoppato in angolo al momento del tiro (31′) poi, sul corner, ancora Dzeko va di testa, palla fuori. Soffre la difesa granata con Sepe bravo a salvare su cross di Di Marco per Skriniar. Il portiere campano vola a deviare la zuccata poi ferma anche una rasoiata su punizione di Di Marco (37′). La Salernitana si fa vedere con un tiro di Piatek (40′) deviato in tuffo da Onana. In chiusura combinazione nerazzurra con il colpo di testa di Lautaro fermato da Sepe (44′) in extremis. Nella ripresa un colpo di testa di Lautaro (6′) alto di un niente; è più pericoloso Dia su cross lungo di Candreva ma Onana mette in angolo. Basta un flash all’Inter per raddoppiare. Palla recuperata, immediata riproposizione per il rientro di Barella ed il tiro all’angolino: 2-0. La Salernitana ci prova con Bonazzoli (colpo di testa alto) e Daniliuc (punizione parata a terra) ma l’Inter regge bene il campo. Nel finale il ritmo crolla vertiginosamente, l’Inter controlla, sfiora anche il tris con Calhanoglu e Correa (entrambi i tiri alti) e il recupero non cambia le carte in tavola.

