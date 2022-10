Medaglia di bronzo per le azzurre ai Mondiali di volley

APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Italia si consola col bronzo. Messa alle spalle la sconfitta in semifinale col Brasile, le azzurre chiudono al terzo posto i Mondiali femminili di volley superando nella finalina di consolazione gli Usa campioni olimpici in carica per 3-0 (25-20, 25-15, 27-25 i parziali). Per la Nazionale si tratta del primo bronzo iridato della sua storia al terzo tentativo: nel 2006 a Osaka la sconfitta con la Serbia, otto anni dopo quella al tie-break col Brasile.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).