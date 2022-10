Fiere d’ottobre: il programma del 16/10 la Fèra di Resdàur

Terzo appuntamento, domani 16 ottobre, con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, ad iniziare dal mercato ambulante mattutino, porteranno appuntamenti e iniziative in tutto il centro e per tutta la giornata.

Non si terrà, contrariamente a quanto comunicato ieri, la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri che ha dovuto annullare l’appuntamento, ma verrà recuperato “Squarci del nostro passato”, a cura dell’Associazione culturale di rievocazione storica Lega della Rosa in collaborazione con i lanciatori di Coltelli ed Asce Alca-Orsi, in piazzale Della Rosa per tutta la giornata.

Il resto del programma di domani, domenica 16 ottobre, la Fèra di Resdàur.

La macchina del tempo: passato, presente e futuro nelle vite adolescenti. Mostra itinerante a conclusione di un percorso formativo e laboratoriale svolto da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 16 anni. Via Battisti – Ore 9.00-19.00

“Nel Blu Dipinto” di Giuseppe Stampone. Mostra di arte contemporanea a cura di Rosa Cascone presentata da Marca Corona. Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata per bambini – dalle 17.00 alle 19.00 visita guidata alla mostra. Ingresso gratuito – Galleria Marca Corona Via Emilia Romagna, 7 – Ore 9.30-19.00

Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile. A cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo. Via Battisti – Tutto il giorno

Arte in via Fenuzzi. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps – Via Fenuzzi – Tutto il giorno

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps Vicolo Conce – Ore 9.00-18.30

Fiori di Ottobre. Viale XX Settembre – Tutto il giorno

Tiro con l’arco. Prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia Campo di tiro con l’arco Viale Ippolito Nievo – Ore 9.30-12.30

Firmacopie con l’Autore Monica Romani. A cura di e presso Libreria Mondadori. Dalle ore 10.00.

Visite guidate gratuite al Palazzo Ducale. A cura di Prospectiva Info e prenotazioni al 389 2673365. Biglietto d’ingresso 6 euro a persona. Piazzale della Rosa. Ore 14.00 e ore 16.00

Sasolhouse. Dj set e contest a cura di Linearadio.com e Pro Loco Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Sassuolo in Fiera

Scuola Calcio Neroverde. Attività dimostrativa di bambine e bambini. A cura di Sassuolo Calcio Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Centra il canestro in Piazza. A cura di Pallacanestro Sassuolo Piazza Martiri partigiani – Ore 16.00

Metal detecting. A cura di Metal Detector International. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Ginnastica Artistica e Calisthenics. A cura di Vis- Academy. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Danza Contemporanea e Urban. A cura di L’Abracadam ASDPS. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Fiere in Musica: RAM – Rock & Blues. Piazza Garibaldi. Ore 16.30 Danza Moderna e Hip Hop A cura di SC Dance Studio. Piazza Martiri Partigiani – Ore 17.00

44° Rassegna Corale Città di Sassuolo. A cura della Corale G. Puccini, con il Coro Puccini Junior e l’ospite Gruppo Vocale e Strumentale “Musicanova” di Levanto – Sala Don Magnani – Oratorio Don Bosco – Ore 16.00

Le Cinture d’Insicurezza in trio acustico (chitarra, cajon e tre voci) – Spettacolo musicale itinerante di Teatro-Canzone con Giacomo Stallone, frontman, Luca Pedretti, chitarra, Riccardo Cotti, percussioni.

Partenza da Piazzale Roverella fino alla Torre Civica – Ore 19.00

Spazio bimbi. Piazza Libertà. Nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni. A Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico Tutto il giorno

Mostra dei veicoli industriali. Autoporto – viale Emilia-Romagna. Tutto il giorno