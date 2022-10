Escursionista 35enne di Sassuolo in difficoltà al Cimoncino, soccorso dal Saer

Oggi pomeriggio intorno alle 17.45 la stazione Monte Cimone è stata attivata dai Carabinieri a seguito di una chiamata da parte di un escursionista in difficoltà in zona Cimoncino.

L’uomo, 35 anni residente a Sassuolo, si era recato nel pomeriggio per un’escursione lungo il sentiero 445 che dal Cimoncino porta al rifugio Taburri quando lo ha trovato interrotto da una frana: per provare a proseguire ha cercato di aggirare la frana, ma nel farlo si è trovato su alti salti di roccia pericolanti e umidi per cui, non riuscendo a proseguire, ha deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra Saer di Fanano (Stazione Monte Cimone) che ha imbragato e legato l’escursionista e con tecniche alpinistiche lo hanno ricondotto sul sentiero e accompagnato alla sua auto. L’uomo è stato visitato da un sanitario ed è poi rientrato a casa in autonomia.