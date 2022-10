Volley Modena domani sfida Corridonia

Federica Fiore: “Abbiamo analizzato la partita di sabato e siamo ripartite lavorando sugli aspetti positivi. Con Corridonia sarà una partita impegnativa ma noi siamo pronte”.

Si terrà domani presso la palestra di Corridonia la seconda giornata di Campionato di Serie B1, girone D che vedrà Volley Modena sfidare la compagine marchigiana nella prima trasferta della stagione.

Federica Fiore, centrale gialloblù, presenta match. Queste le sue parole: “Questa settimana siamo tornate in palestra continuando a testa alta il nostro lavoro e con tanta fiducia nel gruppo. Abbiamo analizzato la partita di sabato e siamo ripartite da lunedì lavorando sugli aspetti positivi. Di certo non basta una sconfitta per demoralizzarci, ma ci fornisce ancora più carica per fare meglio.

Corridonia? Sarà una trasferta impegnativa, abbiamo studiato la squadra ed è formata da giocatrici notevoli, hanno un servizio di battuta efficace perciò proveranno sicuramente a metterci sotto pressione in ricezione. Noi siamo pronte a schierarci in campo ed abbiamo gran voglia di fare bene”.