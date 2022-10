Giornata del Pane: sabato 15 ottobre iniziativa tra Mercato Albinelli e Lapam Confartigianato

“La ‘Galleria del Pane’ del Mercato Albinelli sarà protagonista della ‘Giornata del Pane’: sabato 15 ottobre, grazie alla collaborazione con Lapam, chi verrà ad acquistare pane e prodotti da forno all’Albinelli troverà una borsa griffata, un piccolo omaggio per dare solennità a un prodotto d’eccellenza, troppo spesso sottovalutato”. Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli, commenta così l’iniziativa che sabato 15 vedrà protagonisti Lapam e lo stesso Mercato storico di Modena.

La Giornata del Pane, che si celebra ogni anno a livello mondiale, è stata condivisa dalla Regione Emilia Romagna, con iniziative e promozioni che hanno lo scopo di diffondere tra i cittadini, specialmente tra i più giovani e i bambini, la consapevolezza della qualità del pane e dei prodotti da forno artigianali, sempre più importanti nell’ambito dell’alimentazione quotidiana, come riscontrato anche dai consumi di questi prodotti durante il lockdown dovuto al coronavirus. Il pane ha una storia che risale alla notte dei tempi. Ma accanto al re della tavola non bisogna dimenticare tutto gli altri prodotti da forno: paste dolci o salate, grissini, biscotti, ciambelle, torte. In questi anni c’è stata una crescita del consumo del prodotto artigianale arrivando a una vera e propria riscoperta dei pani tradizionali tipici di tante zone del Paese. A Modena l’iniziativa proposta è appunto quella al Mercato Albinelli, con una giornata speciale nella galleria del pane.