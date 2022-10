Terzo fine settimana di Fiere d’Ottobre con la “Féra di Resdàur” (il programma)

Con la “Féra di Resdàur” proseguirà sabato 15 e domenica 16 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Il programma di Sabato 15 ottobre

Camminata lungo il tratto sassolese della via Romea Imperiale: dal Palazzo Ducale di Sassuolo al Castello di Montegibbio. A cura di Associazione Via Romea Germanica Imperiale Ore 9:30 ritrovo – ore 10:00 partenza

Giochi da tavolo in Biblioteca Leontine a cura del Centro per le Famiglie. Incontro gratuito con posti limitati. Prenotazione obbligatoria scrivendo a leontine@comune.sassuolo.mo.it – Biblioteca ragazzi Leontine. Viale Giacobazzi, 42 – Ore 10.00

Visite guidate gratuite al Palazzo Ducale. A cura di Prospectiva. Info e prenotazioni al 389 2673365. Biglietto d’ingresso 6 euro a persona. Piazzale della Rosa. Ore 14.00 e ore 16.00

Inaugurazione mostra “Colore &Metallo” di Giacomo Rossi e Franco Giordano. Galleria d’arte Jacopo Cavedoni Via Fenuzzi 12/14 – Ore 17.00

Saharawi, un popolo dimenticato. Tavola rotonda promossa dall’Associazione Terra, Pace e Libertà,con Gilberto Mastromatteo, giornalista e videomaker, e Gianluca Diana, giornalista e speaker radiofonico. Sala di Quartiere Falcone e Borsellino – Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro – Via Refice, 23 – Ore 17.00

Hortus Conclusus: concerto di musiche sacre nella Roma del ‘500 –Rassegna Grandezze Meraviglie 25° ed. Chiesa di San Giorgio – Ore 21.00

Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile. A cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo. Via Battisti – Tutto il giorno

Mostra dei veicoli industriali. Autoporto – viale Emilia-Romagna. Tutto il giorno

Il programma di domenica 16 ottobre

La macchina del tempo: passato, presente e futuro nelle vite adolescenti. Mostra itinerante a conclusione di un percorso formativo e laboratoriale svolto da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 16 anni. Via Battisti – Ore 9.00-19.00

“Nel Blu Dipinto” di Giuseppe Stampone. Mostra di arte contemporanea a cura di Rosa Cascone presentata da Marca Corona. Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata per bambini – dalle 17.00 alle 19.00 visita guidata alla mostra. Ingresso gratuito – Galleria Marca Corona Via Emilia Romagna, 7 – Ore 9.30-19.00

Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile. A cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo. Via Battisti – Tutto il giorno

Arte in via Fenuzzi. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps – Via Fenuzzi – Tutto il giorno

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps Vicolo Conce – Ore 9.00-18.30

Fiori di Ottobre. Viale XX Settembre – Tutto il giorno

Tiro con l’arco. Prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia Campo di tiro con l’arco Viale Ippolito Nievo – Ore 9.30-12.30

Firmacopie con l’Autore Monica Romani. A cura di e presso Libreria Mondadori. Dalle ore 10.00.

Visite guidate gratuite al Palazzo Ducale. A cura di Prospectiva Info e prenotazioni al 389 2673365. Biglietto d’ingresso 6 euro a persona. Piazzale della Rosa. Ore 14.00 e ore 16.00

Sasolhouse. Dj set e contest a cura di Linearadio.com e Pro Loco Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Sassuolo in Fiera

Scuola Calcio Neroverde. Attività dimostrativa di bambine e bambini. A cura di Sassuolo Calcio Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Centra il canestro in Piazza. A cura di Pallacanestro Sassuolo Piazza Martiri partigiani – Ore 16.00

Metal detecting. A cura di Metal Detector International. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Ginnastica Artistica e Calisthenics. A cura di Vis- Academy. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Danza Contemporanea e Urban. A cura di L’Abracadam ASDPS. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Fiere in Musica: RAM – Rock & Blues. Piazza Garibaldi. Ore 16.30 Danza Moderna e Hip Hop A cura di SC Dance Studio. Piazza Martiri Partigiani – Ore 17.00

44° Rassegna Corale Città di Sassuolo. A cura della Corale G. Puccini, con il Coro Puccini Junior e l’ospite Gruppo Vocale e Strumentale “Musicanova” di Levanto – Sala Don Magnani – Oratorio Don Bosco – Ore 16.00

Le Cinture d’Insicurezza in trio acustico (chitarra, cajon e tre voci) – Spettacolo musicale itinerante di Teatro-Canzone con Giacomo Stallone, frontman, Luca Pedretti, chitarra, Riccardo Cotti, percussioni.

Partenza da Piazzale Roverella fino alla Torre Civica – Ore 19.00

Spazio bimbi. Piazza Libertà. Nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni. A Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico. Tutto il giorno

Mostra dei veicoli industriali. Autoporto – viale Emilia-Romagna. Tutto il giorno