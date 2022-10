Pattuglie della Polizia di Stato in centro storico, stazione FS, zona Tempio e Parco Ducale

Anche nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha svolto controlli rafforzati anticrimine nel capoluogo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Le zone interessate dall’attività sono state il centro cittadino, il Parco Ducale, la Stazione Ferroviaria, la zona Tempio, via Menotti e via Bonaccini, dove sono stati effettuati capillari pattugliamenti.

L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata svolta dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Un cittadino straniero di 29 anni, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Modena il 5 ottobre scorso, è stato rintracciato ieri mattina e, al termine delle formalità di rito, associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono state 60 le persone identificate, di cui 13 cittadini stranieri, e 35 gli automezzi controllati, anche con la predisposizione di posti di controllo “ad hoc” in viale Montecuccoli per monitorare i flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.