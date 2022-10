In piazza Matteotti il salotto dell’accoglienza familiare

Sabato 15 ottobre l’appuntamento per le famiglie è in piazza Matteotti con “Il Salotto dell’accoglienza”, una giornata alla scoperta dei servizi e dei tanti progetti di accoglienza familiare condotti a Modena. La giornata è organizzata dal Centro per le famiglie del Comune di Modena che sabato 15 terrà chiusa la sede di via del Gambero 77 per accogliere le famiglie in piazza, con la collaborazione di Consulta per le politiche familiari, Domus Assistenza, FamiF@ster, PopoBrains, Welchome Modena e delle associazioni di famiglie Amogea, Venite alla festa, Famiglie per l’accoglienza.

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 la piazza si trasforma in un salotto all’aperto, con tanto di tavolini e poltroncine, uno spazio per chi vuole avvicinarsi all’accoglienza familiare attraverso una chiacchierata informale con educatori e assistenti sociali; in mattinata sarà presente anche l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli.

Per tutti sarà l’occasione per conoscere i tanti progetti di accoglienza e affido familiare che il Settore Politiche sociali conduce insieme a numerosi partner e realtà territoriali, per ascoltare le testimonianze di famiglie che hanno vissuto l’esperienza dell’affido o dell’accoglienza e per confrontare la propria esperienza con quella di altri. Gli arredi del Salotto dell’accoglienza, sedute e tavolini, sono stati realizzati dai volontari del progetto “Rigenera” di Porta Aperta. Infine, durante la giornata, i bambini potranno divertirsi con le attività di gioco organizzate dalla Consulta: bolle, palloncini e disegni collettivi.

Per informazioni: Centro per le Famiglie, lunedì e giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18, sabato 9-13; tel. 059 8775846 (centroperlefamiglie@mediandoweb.it)