Asta online benefica di Volley Tricolore Reggio Emilia e CuraRE Onlus per All Inclusive Sport

C’è ancora tempo per partecipare all’asta benefica online promossa da Volley Tricolore Reggio Emilia e CuraRE Onlus per sostenere il progetto All Inclusive Sport, un’asta che rimarrà attiva sino al tardo pomeriggio di sabato 15 ottobre. La società sportiva e l’associazione di volontariato già nella scorsa primavera hanno garantito il loro supporto con una donazione ad All Inclusive Sport, un progetto del centro di servizi per il volontariato CSV Emilia che permette a quasi 200 giovani con disabilità di vivere percorsi inclusivi sportivi all’interno di realtà di tutta la provincia.

Ora si replica con un’asta online su eBay che mette in palio tanti cimeli preziosi per appassionati di sport. I partecipanti potranno gareggiare online per portarsi a casa la maglia autografata del ciclista Filippo Ganna, due volte Campione del Mondo di Crono e freschissimo di nuovo record mondiale, di Egal Bernal, in passato trionfatore al Tour de France e poi al Giro d’Italia, e quelle della Conad Volley Tricolore. E non si parla di divise normali, ma delle magliette storiche della passata stagione, la 2021-22 conclusa con la conquista della Coppa Italia di A2 e la prima storica promozione in SuperLega. Per potenziare lo sforzo, la società ha deciso di aggiungere come bonus la maglia da trasferta per ogni divisa all’asta già oggetto di offerte.

Saporita ciliegina finale sarà l’ultima maglia da gioco autografata di Luca “Bazooka” Cantagalli, campionissimo cavriaghese degli anni ’90 nell’Italia di Julio Velasco e oggi allenatore del Conad.

Il portavoce dell’evento è il giovane influencer Riccardo Aldighieri. Nato con una paralisi cerebrale, oggi conta oltre 180.000 seguaci su Instagram e ben 4milioni di follower su Tik Tok, dove condivide i suoi traguardi e mette in mostra le difficoltà che può incontrare un ragazzo con disabilità nel suo quotidiano, con la volontà di promuovere l’inclusione in ogni aspetto della società, sempre con ironia e leggerezza. Riccardo ha accettato di collaborare a questa bella iniziativa, a cui tutti possono aderire sino alle 19 di sabato 15 ottobre. Come fare per partecipare? È sufficiente andare sulla sezione di eBay dedicata a questa asta, i link e le indicazioni si possono trovare su tutti i social media e siti web di Volley Tricolore, CuraRE Onlus e All Inclusive Sport; l’asta resterà attiva dal 4 ottobre alle 19 al 15 di ottobre.

Nemmeno 24 ore dopo ci sarà già la consegna del ricavato. Domenica 16 ottobre alle 18 la Conad Volley Tricolore disputerà la prima gara interna stagionale nel rinnovato PalaBigi di via Guasco, e nell’occasione i rappresentanti di Curare Onlus e della società pallavolistica consegneranno il ricavato dell’asta ai referenti del progetto, davanti a diversi atleti parte del cammino inclusivo.

All Inclusive Sport utilizzerà la somma per affiancare gratuitamente ai suoi giovani atleti con disabilità dei tutor, ingaggiati per aiutarli ad inserirsi nello sport di base e a praticare la propria disciplina preferita insieme ai coetanei dopo la scuola. Il percorso provinciale permette a duecento giovani atleti di inserirsi nelle associazioni sportive del loro territorio, grazie all’affiancamento gratuito da parte di tutor appositamente formati, perché possano affrontare percorsi sportivi inclusivi con i loro coetanei dopo la scuola. Il tutto coinvolgendo oltre cento società sportive reggiane, addetti ai lavori, enti pubblici, realtà private e le famiglie.