A Fiorano nasce il “Gruppo di lettura del BLA”

A Fiorano Modenese c’è un’altra novità per gli appassionati di letteratura! Nasce il Gruppo di lettura del BLA, un modo per parlare di libri con chi li ama, una nuova occasione di incontro e dialogo per la comunità di lettori.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 17 ottobre alle ore 21.00, presso la biblioteca comunale.

Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti non leggono insieme, l’atto del leggere rimane privato: quello che accade è successivo alla lettura e consiste nel dialogo e nella discussione attorno allo stesso libro.

Nel primo incontro si parlerà de La sovrana lettrice di Alan Bennet, in cui si narra di un episodio semplice ma dalle conseguenze imprevedibili: per un puro accidente, la regina d’Inghilterra ha scoperto quegli oggetti strani che sono i libri e, non riuscendo a farne a meno, comincia a contagiare chiunque incontri sul suo cammino con il suo amore per la lettura.

L’iniziativa, rivolta a un pubblico adulto – sostenuta da Fondazione di Modena – nasce proprio per confrontarsi sulla propria esperienza di lettura e lasciarsi sorprendere da punti di vista altrui. Gli appuntamenti vengono condotti dall’esperta Alice Torreggiani, pronta a condividere la sua cassetta degli attrezzi, ricca di consigli e trucchi per trarre da questa esperienza nuovi modi per dialogare sui libri.

Proprio per permettere a tutti di partecipare avendo già letto il libro, la biblioteca è disponibile a fornirne copia su prenotazione: 0536/833403 o biblioteca@fiorano.it. Naturalmente è possibile partecipare anche senza aver letto il libro, ma semplicemente per la gioia di parlare di un bel libro con altri appassionati.

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.