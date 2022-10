Vergato, in mostra le maschere in ceramica

Sarà un vernissage molto particolare quello previsto il 16 ottobre a Vergato. In occasione della festa “Sensazioni d’Autunno”, infatti, saranno esposte, nella Sala del Consiglio Comunale, le opere di una sessantina di ragazzi, di età tra i 10 e i 16 anni, provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato ad una attività di formazione artistica promossa, nel corso degli anni, dal laboratorio “Studio d’Arte doppia p’Arte”, diretto dalla pittrice Elena Monti e dalla ceramista Francesca Sciannamè.

L’esposizione è l’ultima tappa di un progetto “Sotto l’ombra di Ontani” iniziato nel 2017 e che ha visto diversi passaggi che hanno portato i ragazzi a conoscere l’opera del Maestro e, successivamente, approfondire il tema della maschera.

L’attività realizzativa ha consentito ad ognuno degli artisti di conoscere meglio se stesso e di scegliere per se’ la maschera più adatta a rappresentarsi e a mostrarsi agli altri. Il risultato finale è stato un insieme di lavori ognuno dei quali costituisce una sorta di “autoritratto mascherato” non solo dello stile soggettivo di ognuno ma del modo in cui ciascuno valuta se stesso.

Al vernissage sarà presente anche Luigi Ontani che dialogherà con i ragazzi che hanno realizzato le opere e che si sono, in qualche modo, ispirati all’artista di Vergato.