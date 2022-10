Renzi “Pd e M5S faranno l’accordo ma poi i dem dovranno scegliere”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Pd e i 5 Stelle anzichè rispettare le regole istituzionali hanno deciso di spartirsi tutti i ruoli di garanzia, contro il naturale diritto del Terzo Polo, creando una lesione istituzionale. Faranno anche un accordo per fare opposizione insieme, ma poi nel Pd dovranno scegliere: sono per il rigassificatore di Piombino, sì o no? Per il lavoro o per i sussidi? Per il termovalorizzatore, sì o no?”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra”.

“Tutto ciò che stiamo vedendo e vedremo, a partire da Giorgia Meloni premier, è stato possibile solo grazie a Enrico Letta. Enrico Letta ha permesso che questo 25% di Fratelli d’Italia fosse maggioranza assoluta”, ha sottolineato Renzi.

“Da qui al 2024 l’Italia è l’epicentro di una scommessa che vede Meloni incaricata di scegliere fra la destra sovranista e la destra conservatrice vecchio stampo. Io sono convinto che sceglierà la seconda ipotesi. Sarà uno spasso vedere la Meloni, che ha vinto sulla coerenza, prendere posizioni opposte a quelle di prima sui vaccini, l’Europa, il commercio internazionale”, ha aggiunto.

