Novi: Emilia Centrale al lavoro sul canale Rovereto Basso

Migliorare la funzionalità irrigua di un canale che fa parte della rete di bonifica e irrigazione e, al contempo, porre in sicurezza la sede stradale, oltre ad integrare e sviluppare la rete ciclopedonale nel territorio del Comune di Novi di Modena attraverso la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile: così l’Emilia Centrale, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale locale, sta portando avanti i lavori che prevedono il tombamento del canale Rovereto Basso, dall’importo complessivo di 270 mila euro – di cui 170 mila stanziati dal Comune di Novi – intervento propedeutico alla realizzazione di una pista ciclopedonale tra Rovereto Secchia e Sant’Antonio in Mercadello, realizzato dal team tecnico del Consorzio e che prevede, nello specifico, il riempimento con terreno e la sostituzione delle vie d’acqua mediante l’utilizzo di uno scatolare orizzontale posato al di sotto del margine est del canale.

Le operazioni di tombamento, iniziate durante il febbraio scorso, avevano visto lo stop nel mese di marzo, in corrispondenza dell’apertura della stagione irrigua, con i lavori giunti sino all’incrocio con via XXV Aprile; la ripresa vede ora il prosieguo dell’attività lungo un tratto che si estende fino al punto in cui il canale attraversa via Chiesa Nord passando sotto la sede stradale in prossimità di corte Rettinghieri.

I due interventi (il tombamento del canale Rovereto Basso e la realizzazione della pista ciclabile) previsti da una convenzione stipulata ad hoc tra il Comune di Novi e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, sono complementari e sinergici tra loro: il tombamento è necessario per creare il sedime del percorso ciclopedonale; mentre la sostituzione del canale con uno scatolare permetterà di ottimizzare la distribuzione delle acque irrigue e di sistemare i manufatti idraulici presenti lungo il canale.

“Questo intervento – sottolinea Domenico Turazza, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – è stato progettato in stretta sinergia con il Comune di Novi di Modena con la finalità di ottenere un doppio obiettivo: da un lato il miglioramento delle funzionalità irrigue del canale Rovereto Basso e dall’altro la messa in sicurezza della sede stradale e la realizzazione di una pista ciclopedonale. Queste tipologie di lavori rappresentano un filone molto importante per l’Ente di Bonifica e permettono di essere presenti nei territori con progettualità che determinano benefici e vantaggi per tutta la comunità”.