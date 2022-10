Nasce “GROWTH: Inside Ceramic Culture”, l’Academy del Gruppo Romani

Nuove competenze e propensione al cambiamento per interpretare le esigenze del mercato del lavoro contribuendo a creare figure professionali preparate e menti appassionate. Con questi obiettivi, oggi nasce “GROWTH: Inside Ceramic Culture” del Gruppo Romani, una vera e propria Academy dedicata alla formazione e divulgazione della cultura ceramica e architettonica. “In un’epoca in cui le imprese sono orientate a investire nei processi di digitalizzazione e produzione sostenibile, è fondamentale prendere in considerazione anche la formazione dei giovani talenti”, commenta Giorgio Romani, Presidente del Gruppo.

GROWTH è un progetto strutturato, moderno e dinamico, che prende forma grazie alla volontà di Martina Romani, Direttore Marketing del Gruppo. “Crescita, sviluppo ed evoluzione sono concetti su cui ho costruito il mio percorso personale e che ora intendo proiettare all’interno dell’azienda. Sono già diverse le attività e i percorsi che abbiamo messo in campo e molte le idee per il futuro, tutte orientate alla formazione di nuovi talenti, tecnici e creativi.”

Nel 2021 e nel 2022 l’Academy del Gruppo ha collaborato con l’Università di Pavia, per volontà dell’architetto Elia Napolitano e del direttore Maurizio Ettore Maccarini, al Master di Gestione Innovativa dell’Arte, Finanza, Marketing e Strategia. Lo scorso anno è stato finanziato un Master di secondo livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, partecipando ad una iniziativa di Confindustria Ceramica e Federchimica, organizzata con le Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna. Il Gruppo Romani è stato inserito, quindi, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per sostenere le lezioni relative alla tecnologia 4.0 e alla produzione ceramica.

Il Gruppo ha recentemente collaborato anche con Nuova Cerform: dal corso di Tecnico Designer 3D per la ceramica sono stati selezionati sette giovani per svolgere uno stage in azienda. “Questi ragazzi hanno creato nuove ambientazioni e un catalogo, chiamato “Mix and Match”, trasversale ai nostri brand, per dare vita a un progetto unico, del quale possiamo ritenerci molto soddisfatti”, spiega Martina Romani. Attualmente l’azienda sta ospitando una stagista dell’UNI IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design) di Bologna, mentre prosegue la formazione interna, con i corsi di social media e interior design per l’ufficio marketing.

“Capitale umano e nuove visioni fanno parte del nostro asset strategico per affrontare al meglio le prossime sfide. E’ importante accogliere idee fresche, cariche di innovazione ed entusiasmo – conclude Martina Romani -. Conoscere i valori aziendali e la filiera ceramica sono le basi, ma il futuro è tutto da scrivere.”