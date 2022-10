La formazione professionale e l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down al centro del nuovo accordo sottoscritto tra AIPD e IFOA

Una nuova collaborazione prende avvio ufficialmente con l’Accordo Quadro sottoscritto tra AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) finalizzato a sostenere e promuovere la formazione professionale delle persone

con sindrome di Down (e degli operatori) e il loro inserimento lavorativo.

IFOA è un ente senza fini di lucro che da più di 50 anni si occupa di formazione professionale e servizi per la qualificazione e il lavoro e condivide con AIPD la promozione dell’inclusione delle persone con sindrome di Down e delle Pari Opportunità, per l’accesso alla formazione e al lavoro, la rimozione dei pregiudizi, incentivando l’incontro e lo scambio interculturale.



Gianfranco Salbini, Presidente Nazionale AIPD spiega meglio la natura della collaborazione: “In particolare con questo accordo i due enti si impegnano a promuovere la partecipazione delle persone con sindrome di Down, degli operatori, dell’Associazione ai percorsi di informazione/formazione organizzati in collaborazione, svolgere azione di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocutori istituzionali, del mondo del lavoro e della società civile, facilitare l’accesso alla formazione e all’apprendimento al fine di valorizzare il potenziale delle risorse umane nel contesto socio-lavorativo, attivare una rete sociale istituzionale al fine di fornire informazioni e servizi necessari all’inserimento sociolavorativo a favore delle persone con sindrome di Down”.



Umberto Lonardoni, Direttore Generale IFOA: “IFOA si rende disponibile alla collaborazione per la progettazione/realizzazione di corsi di formazione professionale rivolti alle persone con sindrome di Down e agli operatori con rilascio di attestazioni o certificazioni; promuove la condivisione delle opportunità d’inserimento sociolavorativo provenienti dalle aziende clienti e l’attivazione di tirocini formativi. AIPD, da parte sua, si fa garante del sostegno e supporto per la selezione, il tutoraggio di candidati con sindrome di Down a eventuali offerte di tirocini e il loro monitoraggio e della sensibilizzazione del personale IFOA e delle aziende a essa afferenti sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down”.