Formigine: Rodarissimo inaugura la rassegna delle domeniche a teatro

«Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante. Parole e note ci fanno camminare su strade che portano in nessun luogo, dove le marionette tagliano la corda, le conchiglie sbadigliano e i tamburi fanno ballare civette e briganti. Un inno divertente al genio di Gianni Rodari»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Rodarissimo. Girandole di storie per giocare, spettacolo di cui è protagonista, con musiche al pianoforte di Gaetano Nenna, che sarà in scena domenica 16 ottobre alle ore 16.30 all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in apertura della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro, in programma fino a dicembre. La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena.

Lo spettacolo, per bambine e bambini dai 5 anni e per tutti, è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotare.

«Rodarissimo. Girandole di storie per giocare accende la partecipazione del pubblico» spiega il regista Bernardino Bonzani in merito allo spettacolo che si avvale degli oggetti di scena di Franco Tanzi «Un’iniezione di allegria, un antidoto contro l’assuefazione da schermi piccoli e grandi, televisori e cellulari, un fuoco di artificio per risvegliare la fantasia. In questa collana di storie accompagnate dalla musica si incontra Giovannino Perdigiorno nel paese con le esse davanti, Pulcinella nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare».

«Le storie servono proprio perché sembrano non servire a niente» conclude Monica Morini citando Gianni Rodari «Servono all’utopia, alla musica, alla matematica, a completare l’uomo e non solo al fantasticatore. In un tempo così fragile, le storie sono una lanterna di speranza».

L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via Pagani 25 a Formigine (MO).

Prossimo appuntamento della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro: domenica 23 ottobre con Peter Pan di Febo Teatro.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com