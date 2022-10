Controlli anticrimine di Polizia di Stato e Guardia di Finanza in zona Gramsci/Parco XXII Aprile

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Nel pomeriggio di ieri, un dispositivo interforze, composto da Squadra Volante, Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga al seguito, diretto dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha battuto l’intera zona che insiste su viale Gramsci, il parco XXII Aprile, strada Attiraglio, via Canaletto e via Nonantolana compreso cavalcavia Mazzoni, R-Nord e via Crispi.

Deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 32 anni, per uso di atto falso, in quanto – fermato ad un posto di controllo in via Nonantola – l’uomo ha esibito una patente di guida internazionale per l’appunto falsa, acquistata on line. Il 32enne è stato anche sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza mai aver conseguito la patente e l’autovettura di proprietà della moglie, a sua volta sanzionata per incauto affidamento del mezzo, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Elevata ulteriore sanzione ai sensi del Codice della Strada, ad un’altra donna la quale, fermata per un controllo in via Canaletto mentre era alla guida di un’autovettura, ha esibito una patente di guida straniera, mai convertita pur essendo residente in Italia.

Nella mattinata di ieri, la Squadra Volante ha invece deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 20 anni, per il reato di tentato furto aggravato, poiché lo stesso era stato sorpreso ad asportare della merce all’interno di un negozio di un centro commerciale della città.

Complessivamente, la Polizia di Stato ha controllato nella decorsa giornata nel solo capoluogo, 117 persone, di cui 36 straniere, 39 veicoli.