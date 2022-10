Circolava senza patente e assicurazione, sequestrato lo scooter

Durante i servizi di prevenzione e controllo viabilità al plesso scolastico delle Scuole primarie “San Francesco” in via dell’Abate a Scandiano, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, ha fermato il conducente di un motociclo tipo scooter.

L’uomo residente a Reggio Emilia, al momento del fermo non era in grado di esibire la patente di guida agli agenti che da successivi accertamenti scoprivano esserne totalmente privo e che il motociclo era in corcolazione senza la prescritta copertura assicurativa.

Gli agenti pertanto hanno provveduto alle contestazioni delle violazioni del Codice della strada (dell’art 116) per guida senza patente e (dell’art. 193) per guida senza copertura la prescritta copertura assicurativa e per un importo totale da pagare di 5.966,00 euro.

Oltre alle sanzioni pecuniarie il veicolo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo per un periodo di 3 mesi.