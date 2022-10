“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, 15 e 16 ottobre 2022 a Sassuolo

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, in v.le Cesare Battisti, dalle 9 alle 18, anche Sassuolo, in contemporanea con altri circa 600 comuni italiani, sarà teatro di “Io Non Rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali a cura del Dipartimento della Protezione Civile.

L’iniziativa vedrà impegnati circa 8.000 volontari e volontarie appartenenti a oltre 700 Organizzazioni – tra gruppi comunali, associazioni territoriali e sezioni locali di associazioni nazionali – che saranno presenti nelle piazze di tutta Italia per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica in caso di alluvione, terremoto, maremoto e, nelle aree interessate, anche eruzione vulcanica.

Oltre agli eventi di piazza di queste due giornate, la campagna, attiva in modo permanente, si sviluppa anche grazie al materiale informativo e ai contenuti multimediali (video, interviste, pillole di protezione civile, card sulle buone pratiche, approfondimenti) che popolano il portale https://iononrischio.protezionecivile.it/it/ e le pagine social delle Organizzazioni di volontariato che vi partecipano.

[Quella di quest’anno sarà la seconda edizione consecutiva della campagna, che per l’occasione si arricchisce di un evento digitale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l’Istituto Statale Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma trasmesso in diretta streaming sui canali social della campagna e del Dipartimento la mattina di sabato 15 ottobre e che offrirà ai cittadini ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti utili.]

Nella nostra città, le iniziative di “Io Non Rischio” si inseriscono nell’offerta di eventi culturali che animeranno il terzo appuntamento delle Fiere d’Ottobre 2022 (la Féra di Resdàur) e vedranno la partecipazione di volontari e volontarie esperti di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, che da sempre pone fra le sue principali missioni in quest’area quella di creare e diffondere una cultura della prevenzione e della riduzione del rischio rispetto alle calamità naturali e ai sempre più evidenti effetti dei cambiamenti climatici.

Inaugurerà la postazione di “Io Non Rischio” a Sassuolo il Sindaco Gian Francesco Menani, per dare il via a questo importantissimo evento a livello nazionale. “Siamo orgogliosi di poter partecipare e collaborare in queste due giornate. Sempre più spesso siamo chiamati ad affrontare situazioni emergenziali e ci rendiamo conto che la popolazione non è preparata ad eventi estremi e non sa come comportarsi o reagire. Confidiamo nella partecipazione di tutti i cittadini, perché “il conoscere” è fondamentale per affrontare certe dinamiche e ridurre i rischi, sviluppare la resilienza per superare e riorganizzare in maniera positiva un possibile evento traumatico”. Queste le parole del Presidente di CRI Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli.

Tutti invitati sabato 15 e domenica 16 in v.le Cesare Battisti dalle 9 alle 18 per venire a conoscere meglio i rischi naturali che il nostro territorio presenta e gli accorgimenti che si possono adottare per minimizzarne l’impatto, ascoltare testimonianze, porre domande e contribuire così a creare comunità di individui sempre più consapevoli, resilienti e capaci di prendersi cura gli uni degli altri.