De Rossi nuovo tecnico della Spal, firma fino al 2024

FERRARA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. Il club di Ferrara ha annunciato che “il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024”.

De Rossi, che oggi alle 15 dirigerà il primo allenamento, prende il posto dell’esonerato Roberto Venturato. Ex capitano e leggenda della Roma, romano classe 1983, da calciatore il nuovo allenatore biancazzurro ha vinto i Mondiali del 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi e ha collezionato in tutto 117 presenze con la maglia dell’Italia. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore al Boca Juniors, De Rossi è entrato a far parte dello staff del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, con cui ha vinto gli Europei nel luglio del 2021. De Rossi è il quinto campione del mondo del 2006 a essere presente in questo campionato di Serie B: con lui altri quattro ex compagni, gli allenatori Pippo Inzaghi (Reggina), Fabio Cannavaro (Benevento) e Fabio Grosso (Frosinone), quindi l’eterno Gigi Buffon, ancora a difesa dei pali del Parma.

