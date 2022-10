Covid: ancora in aumento gli indicatori pandemici a Modena e provincia

Sempre in aumento gli indicatori pandemici: numero di nuovi casi, percentuale di positività, numero di persone esaminate e ricoveri quotidiani.

Sono 140 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 10 ottobre, negli ospedali modenesi.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 10 ottobre, per la provincia di Modena è di 288.464 (erano 284.707 lo scorso 3 ottobre). Al 10 ottobre in provincia di Modena sono accertati 4.413 (erano 3.079 il 3 ottobre, +43%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 10 ottobre sono 140 (erano 105 il 3 ottobre, +33%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 77 pazienti covid positivi in AOU, 14 all’Ospedale di Sassuolo e 49 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 10 ottobre sono in isolamento 4.273 persone covid positive (erano 2.974 il 3 ottobre, +44%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Tasso di incidenza

Settimana dal 3 al 9 ottobre 2022

Il tasso settimanale di incidenza è di 506 casi per 100.000 abitanti (+34% rispetto alla settimana precedente).

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 10 ottobre sono state somministrate complessivamente 1.801.794 dosi di vaccino, di cui 599.836 prime dosi, 569.913 seconde dosi, 516.761 dosi addizionali e primi richiami (booster), 115.284 secondi richiami (second booster).

Persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid per Comune di residenza