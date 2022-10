Ca’ Bella entra nella rete Politecnica dell’Emilia-Romagna

Ca’ Bella – Centro di formazione tecnologica entra nella rete Politecnica dell’Emilia-Romagna. Di recente, infatti, la Regione ha approvato i percorsi dell’offerta formativa tecnica superiore 2022-2023.

All’interno di questo programma si inserisce Zenit con due corsi promossi da Ca’ Bella: il primo, con partenza fissata al 30 novembre, è l’IFTS per diventare Tecnico dell’industrializzazione sostenibile delle produzioni meccaniche; il secondo invece, in programma a marzo 2023, è il corso di formazione superiore per diventare Progettista di componenti e sistemi di advanced manufacturing – due figure molto ricercate dal mercato del lavoro.

A testimoniarlo sono senza alcun dubbio le 23 aziende partner e promotrici del territorio che sostengono i percorsi (le quali si uniscono all’Associazione di imprese 4HUB che conta 13 aderenti), nonché l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria) e tre istituti tecnici superiori – Ferrari di Maranello, Levi di Vignola, Marconi di Pavullo -, il Competence Center di Bologna Birex, la rete dei Laboratori Aperti della Regione Emilia-Romagna, i Comuni del Distretto Ceramico: Formigine, Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e molti altri partner.

Le iscrizioni per l’IFTS sono già aperte e si chiuderanno il 15 novembre. Il corso, completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus e dalla Regione Emilia-Romagna, prevede 500 ore tra aula, laboratori e visite aziendali; 280 ore di stage e 20 di Project Work. L’obiettivo, al termine del percorso, è quello di formare un tecnico specializzato capace di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi delle imprese: una figura professionale completa che definisca soluzioni tecniche nel processo produttivo, curando sia l’aspetto relativo al dimensionamento e l’attrezzaggio di vari impianti di produzione, sia lo sviluppo dei cicli di lavorazione.