A Fiorano va in scena un giro d’Italia tra bellezze del territorio e arte

All’interno della nuova stagione culturale proposta a Fiorano Modenese dal Centro Via Vittorio Veneto anche una rassegna dedicata al bel Paese pensata come un viaggio virtuale lungo alcuni tra i luoghi più significativi.

In questa prima edizione curata da Claudio Corrado in veste di narratore, si partirà dal Trentino e le sue meraviglie giovedì 13 ottobre dalle 20.45 per poi proseguire il 10 novembre con il Veneto (dalla Padova di Giotto alla Verona di Shakespeare); il 23 Febbraio con la Toscana (dall’Arezzo di Piero della Francesca ai luoghi di Francesco d’Assisi), il 9 di marzo la Campania (dall’eterna Pompei alla magnifica Reggia di Caserta), il 30 marzo sarà la volta della Puglia (dai trulli alla pizzica con i misteri e la bellezza di Puglia e Salento), per concludere poi questo ideale giro d’Italia con la Calabra e la Sicilia (dai Bronzi di Riace siano ad Antonello da Messina) prevista per il 13 Aprile 2023.

Per info e prenotazioni: www.centrovvv.com mail: centrovvv@gmail.com