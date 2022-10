Rinviato a domani l’inizio dei lavori sul ponte che collega Sassuolo a Villalunga lungo la SP 467

Partiranno domani martedì 11 ottobre a Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 467 Pedemontana, i lavori di fresatura e asfaltatura della sede stradale inizialmente previsti per oggi, lunedì 10 ottobre.

Per poter eseguire le lavorazioni, si renderà necessario ridurre il transito, dalle due corsie attuali per senso di marcia, ad una sola corsia, per tutta la durata dell’intervento che si concluderà venerdì 14 ottobre e limitatamente alla fascia oraria dalle 9.00 alle 17.30.

In particolare, martedì 11 ottobre verrà chiusa la corsia di destra in direzione Reggio Emilia, mercoledì 12 ottobre la corsia di destra in direzione Sassuolo, giovedì 13 ottobre la corsia di sorpasso in direzione Reggio Emilia e venerdì 14 ottobre l’ultima corsia, di sorpasso, in direzione Sassuolo.

Inizialmente l’inizio dei lavori era previsto per oggi, lunedì 10 ottobre, ma a causa dell’incertezza delle condizioni atmosferiche la ditta incaricata ha posticipato di un giorno l’avvio dell’intervento.

I lavori, sono stati aggiudicati dalla ditta Gsp Costruzioni di San Cesario, e saranno eseguiti dalla ditta Arletti srl di Modena nell’ambito delle periodiche operazioni di manutenzione e rappresentano la fase conclusiva di un intervento di risanamento del ponte di Villalunga che ha riguardato anche il consolidamento dei pulvini, dei baggioli e dei cordoli esterni del viadotto, oltre ad opere di rinforzo strutturale eseguite anche con le fibre di carbonio.

Il Ponte sul fiume Secchia è stato realizzato nel 1979 da Anas da parte dell’impresa Fratelli Cervellati di Ferrara ed ha una lunghezza complessiva di 435 metri, con 13 campate di luce massima pari a 33 metri.

La larghezza dell’impalcato è di 18 metri per una altezza massima dall’alveo del fiume Secchia di dieci metri.

L’allora sindaco di Sassuolo Alcide Vecchi, durante la cerimonia di inaugurazione, sottolineò che il nuovo collegamento avrebbe fatto fare un salto di qualità alla rete viaria del comprensorio della ceramica, costituendo un fatto positivo per il rapporto fra Anas e gli enti locali del territorio.