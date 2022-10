Pioli “La partita col Chelsea vale tanto per il Milan”

MILANO (ITALPRESS) – “La partita di domani vale tanto per il valore dell’avversario e per il nostro percorso di crescita”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League di San Siro contro il Chelsea. “Quella del nostro girone è una classifica equilibrata – ha aggiunto in conferenza stampa il mister rossonero – Non dobbiamo guardarla, ma pensare solo a fare risultato domani. Non dobbiamo sprecare energie, domani ce ne serviranno tante”. “E’ fantastico giocare davanti ai nostri tifosi. Ci danno un grande sostegno, per noi sono un’arma in più – ha ammesso Pioli – Dobbiamo dimostrare che quello dell’andata è stato solo un episodio e non la normalità. Siamo rimasti molto delusi della prestazione di Londra, dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno”. Per quanto riguarda la rosa a disposizione, “De Ketelaere ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che recupererà per domenica. Ritorna Messias che sarà convocato”. “Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo e giocare al suo livello – ha concluso Pioli – Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un’altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).