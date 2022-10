Oh my green: al CEAS ripartono gli appuntamenti a tema ambientale

Con l’arrivo della stagione autunnale, si rinnovano gli appuntamenti di “Oh my green”, rassegna organizzata dal servizio Ambiente del Comune di Formigine, in collaborazione con la cooperativa La Lumaca, presso il Centro di Educazione Ambientale di Villa Gandini. Le iniziative, tutte ad ingresso gratuito, sono dedicate ai bambini dai 4 ai 12 anni e tratteranno argomenti legati alla sostenibilità e alla natura.

Gli eventi prenderanno il via domani, martedì 11 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, con “Orienteering botanico”, attività per bambini da 8 a 12 anni e le loro famiglie che prevede un’esplorazione del parco con carte e bussole per conoscere le piante. Si prosegue martedì 18 alla stessa ora con “Mega-mini mondo”, laboratorio scientifico per la fascia di età 6-10 anni che, utilizzando stereoscopi, lenti e chiavi dicotomiche, andrà alla scoperta della biodiversità del terreno.

Gli appuntamenti di ottobre andranno avanti sabato 22 alle 9.15 con “Formigine mi sta a cuore”, camminata insieme agli ecovolontari con raccolta di rifiuti abbandonati, e martedì 25 dalle 16.30 alle 18.30 con “Eco mostri di Halloween”, laboratori manuali per bambini da 4 a 10 anni per costruire, utilizzando materiali di recupero e fantasia, personaggi mostruosi in vista della notte più spaventosa dell’anno.

Per partecipare alle iniziative è richiesta la prenotazione al numero 380 5889716 o alla e-mail ceasformigine@gmail.com. Le attività proseguiranno anche nei mesi di novembre e dicembre: per conoscere il programma completo è possibile consultare il sito Internet del Comune di Formigine.