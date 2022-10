Nel prossimo fine settimana torna la mostra dei veicoli industriali all’autoporto di Sassuolo

Torna il prossimo weekend, sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle 9 alle 19, in concomitanza con la terza Fiera d’Ottobre, l’appuntamento con la mostra dei veicoli industriali all’autoporto di Sassuolo, in via Emilia Romagna.

Organizzata da Sgp e Comune di Sassuolo, in collaborazione con Pro Loco Sassuolo ed Sgp Eventi e con la partecipazione della Scuola Nazionale Drifting, la mostra conterà sulla presenza dei maggiori costruttori e concessionari di mezzi industriali e commerciali del settore, numerose attività complementari del settore trasporti, esposizione di numerosi camion d’epoca e camion decorati, spettacoli d’auto, corsi di guida, esibizioni di stuntman.

“Un appuntamento ormai tradizionale per le Fiere d’Ottobre – sottolinea l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che ogni anno porta tantissimi visitatori ad ammirare all’Autoporto le ultime novità del settore e le animazioni che per due giorni consecutivi, ad orario continuato, animeranno la zona artigianale della nostra città”.