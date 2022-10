Fermato per un controllo in viale Molza, arrestato perché destinatario di custodia cautelare in carcere

La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 20 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 7 ottobre scorso.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio in zona Stazione Autocorriere, una pattuglia ha fermato il giovane in viale Molza per un controllo di Polizia.

Il 20enne, privo di documenti di identificazione, motivo per il quale è stato anche deferito all’A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri, all’esito del fotosegnalamento a cura della Polizia Scientifica e di accertamenti in banca dati, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato, pertanto, associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.