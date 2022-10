Ausl: temporanea interruzione dei collegamenti telefonici e di trasmissione dati alla sede di Via Boschi a Castelnovo ne’ Monti

La Direzione dell’Azienda USL di Reggio Emilia informa che una temporanea interruzione nei collegamenti telefonici e di trasmissione dati sta interessando già da venerdì u.s. la sede di Via Boschi n.4 a Castelnovo ne’ Monti dove sono ospitati i servizi di Igiene Pubblica, Veterinario, Igiene Alimenti e Nutrizione, Medicina Legale, Salute Mentale.

Il guasto è in via di risoluzione, probabilmente già entro la giornata di oggi, grazie all’impegno dei tecnici dell’azienda sanitaria e di Lepida, competente per la linea trasmissione dati.