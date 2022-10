A Praticello di Gattatico prende il via la 30ma edizione della rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”

Alla Sala Polivalente di Praticello di Gattatico, prende il via la storica Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”, giunta quest’anno alla 30ma edizione.

Sabato 15 ottobre, con inizio alle ore 21:00, è di scena la compagnia teatrale La Vintarola (Carpi) che presenterà “Te porta al vèin, che me port al cretèin”, due atti comici per la regia di Paolo Di Nita.

La commedia racconta di un gruppo di ricchi borghesi, impegnati ad organizzare ogni settimana una cena alla quale ognuno invita un cretino: chi avrà portato l’“esemplare” migliore vincerà la sfida…

Meno semplice sarà la serata di Pietro, arrogante editore, bloccato a casa dal colpo della strega, che deciderà di anticipare la conoscenza del “suo” cretino (il Sig. Pignoni) invitandolo con la scusa di parlare del suo hobby (costruire monumenti con i fiammiferi), magari per pubblicargli poi un libro. Da qui una serie di situazioni esilaranti provocate proprio dal “cretino”, con scambi di persone, telefonate sconclusionate e l’irruzione di un agente delle tasse specializzato in evasioni fiscali (non proprio l’ospite ideale per il nostro editore…).

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Per informazioni, prenotazioni e servizi di prevendita: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it