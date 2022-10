Sassuolo-Inter: Dionisi, “un risultato non giusto per la prestazione che abbiamo fatto”

Il Sassuolo non avrebbe di certo demeritato il pareggio di fronte ai 17.574 spettatori di Sassuolo-Inter di questo ne è convinto mister Dionisi che in sala stampa si è presentato con le idee chiare sulla partita e una punta di rabbia in più.

“Un risultato non giusto per la prestazione che abbiano fatto in una partita alla pari che però dobbiamo accettare” sono state le sue prime parole di fronte ai giornalisti nella conferenza post partita.

Sempre l’allenatore del Sassuolo ha aggiunto “una partita decisa dagli episodi e ci può stare ma alcune cose come un fallo su chi fa ponte e non su chi salta non mi era mai capitato” rivolgendosi ad un episodio che ha coinvolto Ferrari.

Si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra a cui non può davvero rimproverare nulla nella prestazione contro l’Inter.

Il Sassuolo con 12 punti da domani inizierà a pensare alla prossima sfida a Bergamo con l’Atalanta sabato prossimo con l’Atalanta.

Claudio Corrado