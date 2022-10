Ruba generi alimentarti nei locali della Caritas, arrestato

Si è introdotto nottetempo all’interno della Caritas del comune di Boretto trafugando generi alimentari vari, del valore di alcune centinaia di euro, che erano stoccati all’interno del magazzino dell’ente caritatevole per essere distribuiti ai bisognosi. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Boretto che congiuntamente ai colleghi della stazione di Poviglio questa notte hanno fermato un uomo mentre cercava di allontanarsi dopo il furto con in mano la refurtiva interamente recuperata.

Per questi motivi i carabinieri, con l’accusa di furto aggravato, hanno arrestato un 37enne residente a Parma ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci.

Solo qualche giorno fa lo stesso 37enne era stato denunciato per condotte vessatorie nei confronti del parroco circostanza per cui era stato colpito anche dal provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Boretto che ha evidentemente nuovamente violato: questa volta per tornare sempre nei pressi della parrocchia e rubare generi alimentari destinati ai bisognosi.