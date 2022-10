Guida senza assicurazione, sanzionato automobilista

Circolava con un’auto senza assicurazione da oltre dieci mesi un automobilista 46enne fermato e sanzionato dalla Polizia locale di Modena grazie alle segnalazioni di altri conducenti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Giardini, nella zona di Saliceta San Giuliano, dove il veicolo condotto dal 46enne stava procedendo in direzione della periferia compiendo manovre anomale. Nella zona si sono quindi portate le pattuglie del Comando di via Galilei che, sulla base la descrizione del mezzo, una Fiat Panda di colore verde di alcuni anni fa, hanno controllato l’area individuando l’auto pochi minuti più tardi. La Panda, in particolare, era ferma in una piazzola di sosta e il conducente era sceso dall’abitacolo.

I controlli sul mezzo, coordinati dalla sala operativa, hanno permesso di appurare che l’assicurazione era scaduta a novembre dell’anno scorso e di conseguenza per il 46enne è scattata la sanzione. Si tratta di una contestazione, quella relativa alla mancata copertura assicurativa dei mezzi, particolarmente grave, perché in caso di incidenti stradali appare evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi.

Per chi circola con un veicolo privo di copertura assicurativa il verbale ammonta a 866 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria, eseguita immediatamente, del sequestro amministrativo del veicolo. Il libretto potrà essere restituito al proprietario solo dopo il pagamento del verbale e la stipula di una copertura Rca di almeno sei mesi.