Destinatario di un ordine di carcerazione viene rintracciato all’interno del Parco Ducale, arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 51 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna il 23 settembre scorso.

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio presso il Posto di Polizia Centro, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato all’interno del Parco Ducale un uomo dall’atteggiamento sospetto, seduto in posizione defilata dietro un cespuglio.

Fermato per un controllo di Polizia, nel corso degli accertamenti, è emerso in banca dati che il 51enne era destinatario di un provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione, per il quale deve espiare una pena di mesi 8 di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Modena nel 2017.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato, pertanto, tradotto presso la locale Casa Circondariale.