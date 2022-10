Ancora successo per il torneo di calcio a 5 “Atleti speciali” del Memorial Nardino Previdi

Sul parquet hanno vinto i “Neri” di TSM- PGS Smile, imponendosi sui “cugini” (TSM- PGS Smile Blu); la seconda edizione del torneo di calcio a 5 “Atleti speciali” del Memorial Nardino Previdi è stata ancora una volta un successo. Si è conclusa infatti tra gli applausi, e con uno straordinario terzo tempo, a suggellare i valori sul campo di gioco, la manifestazione declinata sullo sport inclusivo intitolata all’indimenticato dirigente sportivo. Una iniziativa che ha fatto da splendido corollario al torneo di calcio giovanile che, a fine agosto, ha visto gli under 17 del Sassuolo conquistare la medaglia d’oro nell’ undicesima edizione post pandemia, kermesse di fine estate che ha coinvolto il meglio del calcio italiano e internazionale del futuro.

L’appuntamento per ragazzi speciali, fortemente voluto dalla Famiglia Previdi, è andato in scena sabato primo ottobre nella palestra della scuola media di via Rio Branzola a Castellarano. Ai nastri di partenza dell’affascinante quadrangolare si sono presentate quattro compagini in rappresentanza di due club associativi: TuttoSiMuove – PGS Smile le formazioni “Neri” e “Blu”, per SportInsieme di Castellarano “Falchetti” e “Tigrotti”. Proprio i due schieramenti di Formigine hanno conquistato le rispettive semifinali, imponendosi i primi per 4-3 su “Tigrotti” e i secondi per 6-4 sui “Falchetti”. Le perdenti hanno dato quindi vita alla finalina, nella quale i “Tigrotti” si sono imposti per 6-4; quindi è stato il turno della finalissima, nella quale i “Neri” hanno regolato nettamente i “Blu” per 2-0. Nella palestra si è visto calcio vero, non sono mancati sorrisi per i vincitori e amarezze per gli sconfitti, ma l’esito sportivo è passato giocoforza in secondo piano davanti alle finalità sociali dell’evento, assai più profonde.

Alla fine è stata la volta delle meritate premiazioni, alla presenza tra gli altri del vice sindaco del Comune di Castellarano Cassandra Bartolini; riconoscimenti sono andati a ciascuna delle squadre, con la coppa ai vincitori consegnata da Carolina Pagani, nipote di Nardino. Il premio di miglior portiere è stato assegnato a Braglia dei “Tigrotti” e come miglior giocatore è stato proclamato Guarino TSM-PGS Smile “Neri” (questi premi erano intitolati ai compianti Mirko Costi e Andrea Torricelli). Gratificazione per TSM-PGS Smile al quale è stato riconosciuto il premio fair play intitolato a Davide Lusetti.

«Siamo stati molto lusingati– raccontano le figlie di Nardino– delle presenza del sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, che ha presieduto al torneo sottolineando l’importanza dello sport come strumento di inclusività ed affermando anche di come Castellarano con l’associazione SportInsieme sia attivamente presente in questo settore». Nardino ha sempre rimarcato l’attenzione verso il sociale, testimoniata tra i vari aspetti dalla presenza, anni fa, al torneo “Special Olympics” che si svolse proprio a Castellarano e nel quale il dirigente sportivo venne accompagnato da un suo “fedelissimo” come Ciccio Graziani. Il torneo è stato organizzato come detto dalla Famiglia Previdi. I Comuni di Sassuolo e di Castellarano e la società sassolese PCS Sanmichelese, sono stati vicini alla kermesse con significative partnership, oltre ovviamente alle associazioni Sportinsieme e TuttoSiMuove – PGS Smile.

Il comitato organizzatore e la famiglia Previdi si ripromettono di ripetere la manifestazione anche il prossimo anno con la speranza di poter ampliare il numero di squadre partecipanti.

I RISULTATI

Semifinali: SportInsieme_Tigrotti VS TSM-PGS Smile Neri 3-4; SportInsieme_Falchetti VS TSM-PGS Smile Blu 4-6, SportInsieme_Tigrotti VS SportInsieme_Falchetti 6-4, TSM-PGS Smile Neri VS TSM-PGS Smile Blu TSM-PGS Smile Blu 2-0.

LE FORMAZIONI

SportInsieme_Tigrotti: Zollo, Francia, Sassatelli, Ternelli, Pignoli, Milling, Perra.

TSM-PGS Smile Neri: Venturelli, Daddona, Guarino, Heremchuk, Leonardi.

SportInsieme_Falchetti: Braglia, Bertolani, Monti, margini, Miraglia, De Colellis, Pranzo.

TSM-PGS Smile Blu: Carrozzi, Cristini, Russo, Scognamiglio, Vitale, Ciurria.