Riqualificazione di via Carbonesi a Bologna, dal 10 ottobre riapre un tratto di via D’Azeglio

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Carbonesi, che proseguono in linea con le tempistiche previste, dalle ore 10 di lunedì 10 ottobre sarà riaperto al traffico veicolare il tratto di via d’Azeglio, in direzione da via Urbana a via Farini, con una proroga e una parziale modifica dell’ordinanza precedente.

Inoltre, per garantire la continuità del percorso ciclabile tra via Farini e via Barberia, utilizzando la ciclabile di via Urbana, nel tratto di via d’Azeglio sarà realizzata una corsia ciclabile in direzione da via Farini a via Urbana.

Contestualmente, verrà riaperta al traffico veicolare via Farini, nel senso di marcia da via d’Azeglio verso piazza Galvani. Resterà chiuso invece al traffico veicolare, il senso di marcia opposto eccetto biciclette e ciclomotori.

I lavori per il rinnovo delle reti idriche e del gas di Hera proseguono intanto in Via Collegio di Spagna presso l’incrocio con via dè Carbonesi, pertanto la strada sarà chiusa dal 10 al 30 ottobre.

Per quanto riguarda le linee Tper, a decorrere da martedì 11 ottobre, in conseguenza alla riapertura dell’incrocio D’Azeglio-Farini, quattro linee urbane di bus saranno interessate da modifiche di percorso:

La linea 11, nei soli TDays in direzione Corelli-Ponticella, torna sul regolare percorso in via D’Azeglio e via Farini; in direzione Bertalia, invece, restano attive le deviazioni in essere, sia nei giorni feriali sia nei TDays.

La linea 29, nei giorni feriali in direzione Parcheggio Tanari, torna sul percorso regolare con transito sulle vie D’Azeglio e Farini; in direzione Roncrio e nei TDays la linea mantiene, invece, le attuali deviazioni.

La linea 39 torna sul proprio percorso regolare sulle vie D’Azeglio e Farini.

La linea 52 in direzione centro, sia nei giorni feriali sia nei TDays, torna su via D’Azeglio e Farini prima di raggiungere il capolinea in piazza Cavour; in direzione periferia restano in vigore le attuali deviazioni.

Le deviazioni dei bus saranno sempre aggiornate in base ai lavori in corso e consultabili alla pagina www.tper.it/carbonesi

Al termine di un sopralluogo di monitoraggio trimestrale sono state riscontrate criticità strutturali del ponte ciclo-pedonale di via Bignardi sul Canale Navile. La struttura è stata pertanto chiusa da questa mattina per consentire approfondimenti tecnici. Verranno segnalati percorsi alternativi.