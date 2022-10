Warrant Hub a Fiorano, con Florim, per la Transizione 4.0

Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, organizza e promuove il convegno dal titolo “Percorsi digitali: l’impresa italiana fra tecnologie, modelli e misure per sostenere la Transizione 4.0”.

L’evento è in programma mercoledì 12 ottobre, alle ore 9.30, presso la Florim Gallery in Via del Canaletto 24 a Fiorano Modenese con accesso a numero limitato e soggetto a validazione dell’organizzazione: l’iscrizione è possibile al seguente link entro il 10 ottobre.

Le tecnologie 4.0 rivestono ormai un ruolo sempre più determinante per i programmi di crescita e innovazione, nonché per la competitività e lo sviluppo delle imprese. Occorre però capire come integrarle con efficacia e sostenibilità nei processi interni di progettazione e produzione, tenendo conto delle dimensioni, dei contesti e dei mercati di riferimento delle diverse imprese.

È questo l’obiettivo dell’evento che, in particolare, farà il punto sul ruolo strategico della digitalizzazione, sulle tecnologie e competenze disponibili e sulle risorse finanziarie stanziate a livello nazionale e comunitario che possano favorire la transizione 4.0.

Al convegno interverranno rappresentanti di istituzioni, università e mondo dell’industria, nonché gli esperti di Warrant Hub. In particolare, parteciperanno Marco Calabrò, Dirigente presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico; Rita Cucchiara, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – UNIMORE; Giovanni Grossi, Consigliere Delegato di Florim SpA SB; Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group; Alessandro Catanzariti, Head of Business Development di Enhancers; Luca Onnis, Chief Operating Officer di Warrant Hub – Tinexta Group.

Al termine degli interventi, i relatori daranno anche vita a una tavola rotonda moderata dal giornalista Fulvio Giuliani, Direttore del quotidiano La Ragione.

“La transizione verso processi di innovazione 4.0 richiede un approccio olistico che consenta alle imprese di sfruttare in modo sinergico tutte le risorse che la tecnologia, il mercato e le istituzioni pubbliche offrono per affrontare con successo questo ineludibile percorso. Il convegno, con il quale intendiamo presentare alle imprese un quadro chiaro e completo dello scenario di riferimento e delle opportunità a disposizione, testimonia ancora una volta il nostro impegno a sostegno dei loro processi di evoluzione e di crescita. Peraltro, ci fa piacere che sia anche occasione per sostenere una buona causa”, afferma Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group.

Florim, infatti, devolverà in beneficenza l’intero ricavato dell’utilizzo degli spazi congressuali. Su desiderio di Warrant Hub, l’importo sarà destinato al Dipartimento Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma a supporto di un progetto di ricerca in oncologia pediatrica.