Fondazione Golinelli celebra, con una giornata ricca di iniziative, il ricordo del suo fondatore, Marino Golinelli

Martedì 11 ottobre è una data speciale per Fondazione Golinelli, che celebra, con una giornata ricca di iniziative, il ricordo del suo fondatore, Marino Golinelli, imprenditore lungimirante, filantropo eclettico, ricercatore delle scienze e delle arti, che oggi avrebbe compiuto 102 anni.

A quasi otto mesi dalla sua scomparsa, l’inesauribile passione per lo spettacolo della scienza di un uomo testimone di oltre un secolo di vita rivive in un pomeriggio dedicato alle famiglie e, soprattutto, ai giovani e giovanissimi, con un ricco programma di appuntamenti tutti gratuiti. Attività didattiche, ludiche e interattive, animeranno gli spazi della scuola secondaria di primo grado “Guido Guinizelli” a Bologna.

Si parte la mattina, con il convegno Cultura dell’innovazione a scuola: ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento, un momento di riflessione che coinvolge docenti e dirigenti scolastici da tutta Italia, per riflettere sul futuro della scuola e la scuola del futuro, per poi proseguire con le attività pomeridiane rivolte a bambini e ragazzi, una categoria che da sempre è al centro della mission della Fondazione e dell’eredità morale lasciata dal Cavalier Golinelli.

Golinelli non perdeva occasione di incitare i giovani ad abbracciare il futuro con passione e fiducia: «Senza la passione per la chimica e per le scienze in generale, oggi forse non esisterebbe nulla di ciò che con impegno e determinazione ho contribuito a creare. Per tale motivo desidero rivolgermi prima di tutto a voi, ai giovani, per dirvi con forza di abbracciare senza paura la vita e partecipare attivamente alla costruzione del mondo che verrà, apportando fattivamente il vostro contributo».

Alle 17, tutta la cittadinanza è invitata all’apposizione di una targa celebrativa in via Frassinago 4, luogo in cui, nel 1945, Marino Golinelli fondò il Laboratorio Biochimico Prodotti ALFA, dando avvio al suo straordinario percorso imprenditoriale e umano.

La giornata si concluderà, poco distante, con un evento musicale a sorpresa, un regalo a tutti i bolognesi.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

Arte e scienza al microscopio

Ricordando Marino, il ricercatore

In che modo arte e scienza indagano la materia e il mondo fenomenico fondendosi in un unico concetto? Con l’aiuto dello stereomicroscopio, i partecipanti al laboratorio potranno osservare, in prima persona, materiali di origine organica e inorganica, naturale e artificiale – come carte, plastiche, tessuti di varia origine, sali, sabbie, spezie – e usarli per realizzare una composizione artistica personale e unica.

Ogni frutto ha il suo DNA

Ricordando Marino, il visionario

Frutta e verdura, come tutti gli organismi viventi, sono costituiti da cellule che contengono al loro interno una lunga molecola, incaricata di conservare e tramandare l’informazione genetica: il DNA. Nel corso dell’attività sarà possibile scoprirne i metodi di estrazione e visualizzazione, a partire da frutta e ortaggi.

Chimica Show

Ricordando Marino, l’imprenditore

Reazioni chimiche curiose e divertenti, tra inaspettati cambi di colore e di forma, precipitazioni, viraggi e…nuvole. Che spettacolo la chimica!

Micromondi

Ricordando Marino, il filantropo

I partecipanti avranno la possibilità di avventurarsi, grazie all’utilizzo di un microscopio ottico, all’interno di una goccia d’acqua stagnante, alla scoperta di protozoi, batteri e alghe, in un avvincente “microsafari”.

Il Planetario

Ricordando Marino, il pioniere

Un viaggio nello spazio e nelle meraviglie dell’universo: dalle caratteristiche del Sole ai moti dei pianeti, dall’evoluzione delle stelle a quella delle galassie. A cura di INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica.

Le attività sono gratuite e a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.

Tutti i laboratori verranno replicati ogni 30 minuti, per gruppi di max. 20 persone.

Per informazioni: info@fondazionegolinelli.it I tel. 051.0923200