Finale Emilia, sicurezza dei ponti: al via le verifiche

Nella prossima settimana, su incarico dell’amministrazione comunale, il centro diagnostico per le costruzioni Tecnoindagini si occuperà di eseguire verifiche relative alla sicurezza dei ponti presenti nel territorio comunale e attualmente aperti al transito. Le indagini, con riferimento alle Linee Guida Ponti ministeriali definite con il decreto n. 204 dello scorso 1° luglio, verranno eseguite su Ponte Foscaglia, sui due ponti di Campodoso, sui due ponti di via Abba e Motto, sul ponte di via Comunale Rovere e su quello dell’Oasi Le Meleghine.