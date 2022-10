Luca Sircana alla direzione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

È stato recentemente formalizzato l’incarico al dott Luca Sircana alla direzione medica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Professionista di grande esperienza, Sircana ha ricoperto l’incarico di Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena dal 2015 e prima, dal 2005, all’Azienda Ospedaliera Policlinico di Parma, alla quale era arrivato avendo svolto dal 2003 il ruolo di Direttore medico al Santa Maria Nuova.

Laureato in Medicina all’Università di Bologna e specializzato in Igiene e Medicina preventiva all’Università di Modena, Sircana ha competenze approfondite in ambiti quali programmazione strategica e coordinamento, governo clinico, accreditamento, gestione del rischio, analisi dei processi assistenziali, di formazione e di ricerca.

L’Arcispedale Santa Maria Nuova è uno dei sei stabilimenti ospedalieri della provincia di Reggio Emilia, il primo per dimensioni e numero di posti letto (800), oltre che per numero di specialità diagnostiche e cliniche presenti.

Al dott Sircana la direzione aziendale augura buon lavoro.