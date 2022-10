Campogalliano, corsi di lingua e cultura italiana per stranieri

Ripartono i corsi di lingua e cultura italiana presso i locali dell’oratorio ANSPI “Sassola” in via san Martino 2. Il progetto, finanziato dal Comune di Campogalliano e gestito da volontari (ex docenti), è attivo sul territorio dal 2005. Tra gli obiettivi del servizio vi è la preparazione al test di lingua italiana A2, fondamentale per il cittadino straniero che, vivendo legalmente in Italia da più di cinque anni, intenda chiedere il permesso CE destinato a persone soggiornanti di lungo periodo. La certificazione ufficiale di conoscenza della lingua è rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

“Oltre ai corsi di lingua italiana organizzati dal Centro provinciale istruzioni adulti (CPIA) a Carpi e a Modena – dichiara la sindaca Paola Guerzoni – anche Campogalliano, ormai da anni, grazie alla sensibilità dell’oratorio e dei volontari, può garantire dei corsi ai nostri concittadini provenienti da altre nazioni. Dopo lo stop causato dal Covid, inoltre, siamo pronti a ripartire con gli incontri rivolti proprio ai nuovi residenti, dedicati a tematiche specifiche, tra cui la conoscenza della nostra comunità e dei suoi servizi”.

“Si tratta di un progetto di accoglienza e socialità – commenta la referente Silvana Ferretti – con importanti ricadute anche nel paese, in termini di economia e integrazione. Molti nostri utenti, infatti, sono donne che vogliono conoscere bene la lingua per poter lavorare in paese, ma anche per sentirsi pienamente parte della comunità. Per questo abbiamo anche organizzato in passato corsi di cucina e di educazione stradale, con progetti di prevenzione e maternità in consultorio”.

I corsi di lingua includono diversi livelli. Si parte da quelli base A0, A1 e A2, generalmente indirizzati a stranieri con un basso tasso di scolarizzazione, fino ad arrivare a un livello intermedio, come il B1, per quelli con un buon grado di istruzione. Le lezioni si terranno, da ottobre a maggio, il lunedì e il mercoledì suddivise in due turni, dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16.30. Previsto un servizio gratuito di baby sitting per i figli dei frequentanti. A tutti gli iscritti, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore svolte. C’è tempo per iscriversi fino al 31 ottobre versando un contributo annuale di 20 euro. Per informazioni e adesioni è possibile telefonare al numero 3773516300.