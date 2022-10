Le foto e i viaggi di Alessandro Bergamini, mercoledì 5 ottobre in Auditorium a Maranello

Terza serata per l'”Ignoto e l’evidente”, la rassegna di proiezioni fotografiche curata dal Circolo Blowup di Maranello. Mercoledì 5 ottobre ospite all’Auditiorium Enzo Ferrari alle ore 21 Alessandro Bergamini: fotografo e viaggiatore, vive e lavora a Finale Emilia ed è autore di foto importanti pubblicate su numerose riviste.

Durante I suoi viaggi nei paesi e luoghi più remoti del mondo, Bergamini riesce a cogliere attimi di luce tra il tempo e lo spazio, in dimensioni di culture sconosciute, riuscendo a costruire un ponte spirituale e visivo tra volti e luoghi, colori e profumi, in modo straordinario. La sua tecnica di post produzione è frutto di una lunga ricerca ed esperienza per poter esprimere al massimo l’atmosfera vissuta nei suoi viaggi. Nel suo libro “Humanity” sono narrate in immagini oltre trenta etnie incontrate nei suoi viaggi.