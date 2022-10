Laboratori di musica per piccolissimi dal 10 novembre a Casalgrande

Ripartono i laboratori musicali “Suoniamo Insieme”, iniziativa promossa dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia e accreditata dal progetto nazionale Nati per la musica. Sei gli incontri previsti nella Biblioteca comunale Sognalibro di Casalgrande (dalle 16 alle 16.45 per le famiglie con bambini 0-18 mesi, dalle 17 alle 17.45 per quelle con bambini 18-36 mesi) a partire dal 10 novembre e per i cinque giovedì successivi: 17 e 24 novembre 1, 15 e 22 dicembre.

Ogni laboratorio potrà accogliere un massimo di 10 bambini accompagnati da un adulto ed è prevista una quota di partecipazione di 52 euro a bambino. Per maggiori informazioni consultare il sito e la pagina Facebook dell’Unione Tresinaro Secchia, per le iscrizioni contattare il Centro per le famiglie (telefono 0522-985903, email: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).