La band Nomadi in concerto per Apro Onlus: la nuova iniziativa a sostegno del progetto Amica Pelle

Apro Onlus, da sempre impegnata in azioni a sostegno della sanità pubblica sul territorio di Reggio Emilia e provincia, organizza un concerto di beneficenza con la celebre band emiliana Nomadi. L’evento si terrà lunedì 17 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Grazie all’acquisto del biglietto, tutte le persone che parteciperanno al concerto offriranno un solidale gesto di amicizia per la propria comunità, al fine di curare i tumori della pelle.

L’iniziativa, infatti, nasce per promuovere il progetto “Amica Pelle”, una campagna di raccolta fondi a favore della Radioterapia Oncologica di Reggio Emilia per il trattamento dei tumori cutanei che sono tra i più diffusi e si sviluppano maggiormente nelle zone più esposte al sole. Le donazioni permetteranno di acquistare una nuova apparecchiatura di ultima generazione per Röntgenterapia, che eroga radiazioni a bassa energia, utilizzata principalmente per il trattamento dei tumori della pelle.

La campagna, attiva da gennaio 2022 fino al prossimo dicembre 2023, si pone l’obiettivo di raccogliere 300.000 euro per l’acquisto del nuovo macchinario.

Il concerto di beneficenza dei Nomadi sarà dunque un’occasione per tutta la comunità locale di coniugare intrattenimento e solidarietà, a dimostrazione del fatto che anche con un piccolo gesto si può fare la differenza.

Per avere maggiori informazioni sul progetto, visita il sito www.aproonlus.it. Per prenotazioni contatta la segreteria al numero 3209624465 o scrivi un’email ad aproonlus@ausl.re.it

APRO Onlus è un’associazione di volontariato di medici e cittadini presente dal 1984 sul territorio reggiano. Il suo impegno è principalmente finalizzato a raccogliere fondi per sostenere progetti per l’Arcispedale S. Maria Nuova (ASMN) di Reggio Emilia, IRCCS. L’attività dell’Associazione è sempre stata focalizzata a favore dei tre reparti di riferimento: Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, Medicina III a indirizzo gastroenterologico e Radioterapia Oncologica.