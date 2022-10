Campogalliano, le attività culturali sono curate dall’Università Natalia Ginzburg

Venerdì 7 ottobre, ore 20.30, negli spazi della Biblioteca comunale E. Berselli, verrà inaugurato ufficialmente il nuovo anno accademico relativo alle attività dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg in collaborazione con la Biblioteca. La serata sarà l’occasione per introdurre i nuovi corsi e le nuove attività culturali previsti per l’anno 2022-2023. Durante l’evento è in programma uno spettacolo di teatro dialettale a cura del gruppo “La vintarola” con la partecipazione del poeta e autore Tino Casolari. Contestualmente verrà inaugurata una mostra di opere artistiche a cura degli insegnanti dei corsi.

“Per il sedicesimo anno consecutivo – commenta l’assessore alla Cultura Luisa Zaccarelli – riusciamo a proporre una vasta gamma di attività grazie al sodalizio con l’Università Ginzburg. Un’offerta trasversale, per tutti, che accompagnerà gli utenti della Biblioteca per tutto l’anno”.

In partenza, da questo mese, un primo blocco di attività che include corsi di lingua inglese, pittura, tessitura a mano, incontri d’arte e degustazione vini di Langa. Da novembre in poi, invece, via ai corsi di degustazione di vini siciliani e conversazioni sul cinema. La stagione sarà caratterizzata anche da gruppi di lettura e serata a tema. Con il nuovo anno, verranno avviati, inoltre, corsi di fotografia, scrittura creativa e pittura. Per informazioni su tariffe e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale chiamando il numero 059 526176, oppure inviando una mail a nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com o a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it.