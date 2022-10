Ottobre: il sindaco di Finale Emilia, Poletti incontra i cittadini

Nel corso del mese di ottobre, il sindaco Claudio Poletti, in occasione dei mercati cittadini, il mercoledì in piazza Verdi a Finale Emilia e il venerdì in piazza Caduti per la Libertà a Massa Finalese, sarà a disposizione dei cittadini che vorranno incontrarlo, senza filtri social e con una comunicazione diretta, per conoscere l’andamento dell’amministrazione e le problematiche che quotidianamente devono essere affrontate e superate.

Una modalità che vuole rendere gli abitanti del comune di Finale Emilia più consapevoli dell’amministrazione della cosa pubblica e che si inserisce nel solco delle iniziative partecipative che la Giunta Poletti ha intrapreso e che vedono, in particolare, il rilancio delle consulte civiche: il 12 ottobre, infatti, si insedierà la Consulta dell’Economia e delle Attività produttive, mentre entro fine mese inizieranno le procedure per la formazione delle consulte di frazione: Massa Finalese-Canaletto, Casumaro-Reno Finalese, Casoni-Selvabella.

“Questa maggior partecipazione – dice il sindaco Claudio Poletti – darà la possibilità di coinvolgere i cittadini nell’adozione dei patti di collaborazione che abbiamo istituito e regolamentato, sviluppando le sinergie tra pubblico e privato e rendendoli parte attiva nel rapporto con l’amministrazione”.