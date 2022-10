Fiere d’Ottobre: è polemica sul mercato

E’ polemica sulla gestione del mercato di piazza Martiri in occasione della prima delle Fiere d’Ottobre, andata in scena ieri con un successo di pubblico importante. Ad accenderla un gruppo di ambulanti che, via social, lamentano la mancata segnalazione degli stalli che ha generato, nel corso dell’allestimento del mercato, non pochi problemi.

«Le orribili borchie che si vedono in terra non sono per i banchi ma per delimitare i parcheggi auto. Avete idea – si chiede nel post all’Amministrazione comunale – del caos che ci viene quando cento banchi arrivano la mattina dalle 5 alle 6, al buio e devono mettere giù il banco senza avere idea di dove devono stare? C’è chi ha litigato, chi non ha avuto i metri per cui PAGA».

Doglianze diffuse, insomma, anche riguardo la collocazione dei banchi, «con il famoso cannocchiale trasformato in un inguardabile zig-zag», ma anche sull’assenza della Polizia locale oltre che su un degrado cui l’Amministrazione starebbe provando a mettere un freno con il nuovo regolamento ma che fin qua, par di capire, non ha sortito troppi effetti. «La terribile gestione anche del mercato settimanale – si legge ancora – sta causando la fuga dei banchi belli che molto semplicemente si spostano verso lidi migliori».