Direzione 2030: al via il nuovo catalogo educational di Eduiren dedicato alla transizione ecologica

“Direzione 2030 – Proposte formative per la transizione ecologica” è il nuovo catalogo di offerte educative targate Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren che vuole declinare il concetto di sostenibilità a 360° e per tutti gli ordini di scuola.

Le attività proposte, integralmente gratuite, intendono supportare scuole e docenti per offrire ai propri studenti opportunità di educazione ambientale interdisciplinari e coinvolgenti: l’offerta unisce formazione per insegnanti e laboratori e percorsi didattici per studenti, ma anche digitale ed analogico, scienze e società, creatività, tecnologie ed educazione scientifica.

Con questo catalogo Eduiren si propone di affrontare in un’ottica verticale, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, il tema complesso – ma non complicato – della transizione ecologica, come opportunità per proseguire e consolidare processi di innovazione didattica e scolastica valorizzando le routine, le pratiche e le priorità delle scuole di oggi.

Il catalogo si compone di numerose attività, che comprendono: cinque laboratori, differenziati per ordine scolastico e attivabili in presenza e a distanza; esperienze sui territori con visite virtuali e in presenza agli impianti del Gruppo Iren, dal termovalorizzatore di Torino al Parco delle Acque Depurate di Mancasale a Reggio Emilia, dall’Ecosegmento dell’acquedotto storico di Genova alla Centrale idroelettrica di Tusciano in provincia di Salerno.

Tra le nuove iniziative anche un contest nazionale per le scuole, “Planet Fan”: un’iniziativa che mira a coinvolgere studenti e studentesse per trasformarli in giovani comunicatori della scienza e green influencer sui temi dell’economia circolare. Una sfida a sfruttare le potenzialità dei social media e degli ambienti digital per veicolare messaggi e buone pratiche, che promuova il protagonismo delle nuove generazioni nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità che uniscono aziende, scuole e governi.

Per i docenti, inoltre, il catalogo Eduiren propone due webinar formativi dedicati a transizione ecologica, biodiversità e nuove pratiche di cittadinanza a cura di Federico Taddia, giornalista, scrittore e conduttore radio-televisivo, e Andrea Vico, giornalista scientifico e autore di libri per ragazzi. A questi si aggiungono tre corsi da 25 ore, accreditati dal Ministero dell’Istruzione, per la progettazione di attività didattiche coinvolgenti ed esperienziali da realizzare in classe e in laboratorio.

A completare la proposta formativa di “Direzione 2030” concorre anche il sito Eduiren (www.eduiren.it), un nuovo ecosistema digitale che accompagna e arricchisce il progetto educational con materiali di approfondimento, quiz e giochi interattivi, notizie e curiosità.

Le iscrizioni a visite, laboratori e webinar formativi aprono oggi, lunedì 3 ottobre, mentre quelle per partecipare al contest “Planet Fan” saranno aperte dal 10 ottobre al 7 gennaio 2023.

“Direzione 2030” è un progetto realizzato da Eduiren in partnership con La Lumaca, società cooperativa che opera nel settore dell’educazione e della comunicazione alla sostenibilità, e che curerà i laboratori didattici e le visite negli impianti, e con G-Lab Srl, braccio operativo di Fondazione Golinelli ed ente accreditato dal Ministero per la formazione del personale scolastico, che – in quanto punto di riferimento per l’approccio STEAM alla didattica – curerà le azioni formative rivolte agli insegnanti e i contest didattici per gli studenti.